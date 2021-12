Roma, due donne aggredite dagli ex: una sfigurata al volto con l’acido

Nelle ultime ore due terribili vicende si sono svolte a Roma, entrambe hanno come protagoniste due donne vittime di violenza da parte di due uomini violenti. Fortunatamente nessuna delle due è in pericolo di vita ma si trovano ricoverate al Policlinico Umberto I in condizioni davvero gravi. Una delle due è stata segregata in casa dall’ex compagno che l’ha riempita di botte per dodici ore. Ancor più disperate le condizioni dell’altra donna che è stata sfigurata in viso con l’acido.

L’uomo prima di gettare l’acido sul volto alla vittima l’ha colpita con una violenta bastonata facendola cadere a terra, lei non è riuscita a difendersi. Immediato è stato il trasporto in ospedale, al momento non è chiaro chi l’abbia aggredita con così tanta violenza e cattiveria, anche in questo caso potrebbe trattarsi dell’ex. I carabinieri indagano per cercare di rintracciare quanto prima il suo aggressore.

L’altra donna è stata invece aggredita dall’ex, l’uomo per dodici ore l’ha tenuta chiusa in casa e l’ha massacrata di botte. Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo la vittima è riuscita a scappare dal suo appartamento e si è recata in un bar per chiedere aiuto, era piena di ferita e spaventata. Giunta in ospedale i medici le hanno riscontrato diverse fratture al viso. Sarà necessaria un’operazione maxillo facciale. Gli agenti stanno tentando di rintracciare l’uomo per arrestarlo.

