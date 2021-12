Sex and the City: le protagoniste sostengono le vittime di Chris Noth

A pochi giorni dalla messa in onda delle prime puntate di And just like that… – revival della serie cult Sex and the City – la produzione ha dovuto affrontare un grosso scandalo, legato alle accuse di violenza sessuale mosse contro Chris Noth da tre donne. L’attore, volto storico dell’interesse amoroso di Carrie, è stato allontato anche dal set di un’altra serie di cui è protagonista, The Equalizer.

Mr.Big, nel corso del revival, muore già nel primo episodio, quindi la serie potrà continuare senza particolari ripercussioni. Le tre protagoniste femminili, però, – Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, hanno voluto ugualmente commentare la notizia, attraverso un tweet condiviso sulle loro rispettive pagine social: “Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Siamo profondamente rattristate di venire a conoscenza delle accuse mosse contro Chris Noth. Sappiamo che farsi avanti deve essere stato una cosa molto difficile da fare e elogiamo le donne che hanno avuto i coraggio di farlo per questo.” Una presa di posizione chiara e diretta, che interrompe defintivamente i rapporti fra l’attore e le sue ex colleghe.

Noth, dal canto suo, continua a negare fermamente le violenze, parlando di rapporti consenzienti e mettendo in dubbio il tempismo con cui sono state formulate le accuse, ovvero a pochi giorni dall’inizio di And just like that…, serie che ha riportato alla ribalta l’attore. Oltre alla produzione dei due show che gli hanno garantito popolarità, a prendere le distanze dall’attore è stata anche l‘azienda di articoli sportivi Pelaton, che ha ritirato dalle emittenti di tutto il mondo uno spot con Mr. Big protagonista.