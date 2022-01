Rovigo, 91enne perde la vita mentre tenta di fuggire dalla casa di riposo

Dramma nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 gennaio 2022 a Papozze, in provincia di Rovigo. Un anziano uomo di 91 anni, Mario Finotti, ha cercato di fuggire dalla casa di riposo in cui viveva dalla scorsa estate, l’Opera pia Bottoni, ma è rimasto vittima di una tragico incidente. La sua stanza si trovava al primo piano, per calarsi giù ha usato delle lenzuola legate tra di loro.

Il suo cadavere è stato trovato a penzoloni dalla finestra della casa di riposo. Le lenzuola hanno retto il peso ma a causare il decesso stando alle prime informazioni sarebbe stato un contraccolpo. Ciò ha esercitato una forte compressione dei polmoni che lo ha ucciso. In seguito alla tragica vicenda avvenuta nei giorni scorsi in provincia di Rovigo, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del Suem118. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 91enne, era già morto al loro arrivo.

Il direttore della casa di riposo ha fatto sapere che l’accaduto li ha molto scossi. A detta sua il 91enne non aveva patologie degenerative, era anche sereno dal punto di vista psicologico. Mario Finotti non era sposato e non aveva figlia. Da tre settimane a causa delle restrizioni Covid non poteva vedere nemmeno i nipoti. Il direttore ha poi concluso dicendo: “L’età e l’inizio di deficit cognitivi forse hanno contribuito al triste epilogo.”

