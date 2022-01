Oliena, ennesimo agguato per un allevatore: ucciso a 59 anni a fucilate

La drammatica vicenda si è svolta a Oliena, comune della provincia di Nuoro in Sardegna, dove un allevatore di 59 anni è stato ucciso a fucilate. La vittima è Tonino Corrias, nella mattinata di oggi 20 gennaio 2022 era uscito di casa per recarsi in campagna. Gli hanno fatto l’agguato proprio mentre entrava in auto.

I fatti si sono svolti vicino al Municipio di Oliena, sul posto immediato è stato l’intervento dei carabinieri. Gli agenti visualizzeranno le telecamere di videosorveglianza del Municipio con la speranza di ottenere utili informazioni sull’aggressore, o gli aggressori, che hanno colpito a morte il 59enne. Questa non era la prima volta che l’allevatore veniva aggredito, già nel 2001 era stato ferito con alcuni colpi di arma da fuoco al braccio e alla spalla, in quell’occasione era riuscito a restare in vita. Si era poi reso protagonista di un secondo agguato nel 2015. Alcuni proiettili di arma da fuoco avevano colpito il parabrezza dell’auto in cui Corrias viaggiava, lui ne era uscito illeso.

Questa volta Tonino Corrias non è riuscito a scampare ancora alla morte. Il killer lo ha ucciso vicino casa mentre stava entrando nella sua auto per recarsi al lavoro. I carabinieri indagato per chiarire con esattezza la dinamica della tragica vicenda e per capire chi è l’autore dell’omicidio.