Cosenza, 46enne abusa per mesi di due minori: i genitori erano complici

I fatti si sono svolti a Giovanni in Fiore, un piccolo paese della Calabria, in provincia di Cosenza. Per oltre un anno due minori sono state violentate da un uomo di 46 anni, una di loro è disabile. I genitori delle vittime erano a conoscenza degli abusi che le figlie subivano, entrambi erano compici dell’uomo che le violentava. È emerso che anche l’altra sorella, maggiorenne, è stata violentata dal 46enne.

Stando alle indagini gli abusi sessuali avvenivano proprio a casa delle vittime, i genitori mettevano a disposizione dell’uomo una camera da letto dove lui violentava le loro figlie. Prima di andare via da casa loro il 46enne lasciava spesso ai suoi ‘complici’ poche decine di euro. I due ‘vendevano’ quindi le loro figlie per pochi spiccioli.

Sia il 46enne che i genitori delle vittime sono stati arrestati con l’accusa di concorso in violenza sessuale ai danni delle due minori. L’autore degli abusi è stato portato in carcere, nei confronti della donna sono stati disposti gli arresti domiciliari e il marito ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice ha inoltre disposto la sospensione della potestà genitoriale dei due coniugi nei confronti delle due figlie ancora minorenni.

LEGGI ANCHE -> Polonia, 37enne porta in grembo il figlio morto per giorni: è morta