Elche: 15enne uccide i genitori e il fratello e nasconde per giorni i cadaveri

Dramma in Spagna, ad Elche, nei pressi di Alicante dove un ragazzo di soli 15 anni lo scorso martedì 8 febbraio 2022 ha ucciso i suoi genitori e il fratellino di dieci anni. Probabilmente in preda alla paura il giovane killer non ha confessato subito l’orrore commesso, per giorni ha nascosto in casa i cadaveri. Tre giorni dopo aver sterminato la sua famiglia ha confessato tutto alla Polizia. Agli agenti ha raccontato di aver sparato contro i genitori e il fratello con un fucile da caccia.

Stando alle prime informazioni sul caso il motivo del suo brutale gesto potrebbe derivare dalle continue discussioni che aveva con i suoi genitori per via del suo rendimento scolastico e perché aiutava poco in casa con le faccende domestiche. Sembra che quel giorno avesse litigato in modo alquanto animato con la madre che per punirlo perché non voleva fare i compiti aveva tagliato i cavi della rete WiFi. Al momento però non c’è ancora nessuna notizia certa.

A segnalare la vicenda una vicina di casa che vedendo il 15enne gli ha chiesto dei suoi genitori, quando lui le ha risposto dicendo che non li vedeva da molto tempo si è preoccupata e ha allarmato un parente della coppia. Questo in preda all’agitazione si è subito recato nello chalet dove la famiglia viveva nel quartiere di Algoda a Elche. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, è stato in quel momento che il ragazzo ha confessato di aver ucciso la sua famiglia ed è stato subito arrestato. Stando agli inquirenti il giovane killer quando ha confessato ha mostrato “un’insolita freddezza, senza esprimere rimorsi”.

LEGGI ANCHE -> Gatteo Mare: 60enne aggredita e violentata da uno sconosciuto