Gatteo Mare: 60enne aggredita e violentata da uno sconosciuto

La vicenda risale a qualche giorno fa, nella serata di venerdì 11 febbraio 2022 a Gatteo Mare, una frazione del comune di Gatteo, nel Cesenate. Una donna di sessant’anni si è rivolta ai Carabinieri dicendo di essere stata aggredita e abusata sessualmente da uno sconosciuto. Agli agenti ha raccontato che era uscita a fare una passeggiata quando improvvisamente l’uomo si è avvicinato a lei. Dopo averla bloccata e picchiata l’ha costretta ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.

Sul posto immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del personale medico del 118. In seguito alla vicenda è stata subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la presunta aggressione fisica e sessuale e per risalire all’identità dell’uomo che ha abusato della 60enne venerdì sera a Gatteo Mare.

A commentare la vicenda anche il sindaco di Gatteo Mare, Roberto Pari dicendo che la ‘vile e ignobile aggressione’ è un episodio deprecabile e gravissimo. A detta sua sono intollerabili fatti simili e devono essere condannati con fermezza assoluta. Il primo cittadino ci ha tenuto poi a manifestare nei confronti della vittima tutta la sua solidarietà e quella di tutta l’amministrazione per lo spregevole atto subito. Ha poi concluso dicendo che spera che i Carabinieri possano trovare in tempi brevissimi il colpevole e assicurarlo alla giustizia.

