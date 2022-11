Rogoredo, 18enne investito da un treno: il ragazzo è vivo

Sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 4 novembre 2022 nei pressi della stazione Milano Rogoredo. Stando alle prime informazioni sul caso poco prima delle 13 un giovane ragazzo di soli 18 anni è stato investito da un treno. In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la vicenda, a Rogoredo. Sul posto anche gli agenti della polizia ferroviaria.

La vittima era ancora viva quando sono arrivati i soccorsi ed è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda per ricevere le necessarie cure. La centrale operativa del 118 ha fatto sapere che il ragazzo è sveglio, miracolosamente si è infatti salvato dopo che il treno lo ha investito, la vicenda si sarebbe potuta però trasformare in una vera e propria tragedia.

A causa dell’incidente il 18enne ha riportato un importante trauma cranico, ma non sembra essere in pericolo di vita. Le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Al momento non è ancora noto se si sia trattato davvero di un incidente o se si è trattato di un gesto volontario da parte della vittima. A causa delle indagini i treni che viaggiano in quella zona hanno subito rallentamenti e potrebbero subirne altri nelle prossime ore.

