Daniele Scardina in coma dopo l’intervento: come sta King Toretto

Sono ore piene di apprensione per Daniele Scardina, il famoso e talentuoso pugile noto anche con il soprannome ‘King Toretto’. Ieri pomeriggio durante un allenamento non si è sentito bene, non appena si è recato negli spogliatoi ha avvertito un dolore alla gamba e all’orecchio, dopodiché è svenuto. Si stava allenando in vista del prossimo match all’Allianz Cloud di Milano programmato per il 24 marzo, dove doveva debuttare nei pesi mediomassimi.

Trasportato d’urgenza nella clinica Humanitas di Rozzano Daniele Scardina è stato subito sottoposto ad un delicato intervento alla testa. La seconda parte dell’operazione si è conclusa intorno alle 23 di ieri sera, martedì 28 febbraio, poco dopo i medici hanno permesso alla madre di vederlo. Stando alle informazioni che stanno circolando nelle ultime ore le sue condizioni di salute al momento sarebbero gravi, ma stabili. Il noto pugile resta in coma, le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi.

In seguito alla fuga di notizia del suo malore in moltissimi sui social stanno manifestano sostegno e affetto a Daniele Scardina. Tra gli amici e i tantissimi fan che gli stanno augurando di riprendersi presto spunta anche il messaggio di Diletta Leotta, i due in passato hanno avuto una storia d’amore. Tra le sue Instagram Stories la conduttrice di Dazn ha scritto: “Forza Dani” e ha aggiunto l’emoticon che raffigura le mani giunte in preghiera.

LEGGI ANCHE -> Corsico, 36enne finisce in carcere: perseguitava l’ex compagna