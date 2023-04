Cristina Marino si allena dopo il parto: sul web scoppia la polemica

Da meno di due mesi Cristina Marino è diventata mamma per la seconda volta, il piccolo Noé Roberto è nato lo scorso 16 febbraio. La moglie di Luca Argentero da poco ha ricominciato ad allenarsi per recuperare la sua splendida forma fisica, persa durante la gravidanza. Sul suo profilo Instagram condivide spesso il suo workout con tutti coloro che la seguono, sui social è però scoppiata la polemica.

C’è infatti chi l’ha criticata per aver ricominciato ad allenarsi troppo presto dopo il parto, dopo soli 40 giorni. Lei ha replicato dicendo che troppo spesso le neo mamme trovano delle scuse per non allenarsi. A detta sua, a meno che il medico dia un parere contrario, dopo 40 giorni allenarsi è possibile anche dopo un cesareo. Ha poi continuato dicendo che c’è poca informazione in merito al benessere psicofisico, lei fa il suo e non si permette di parlare al posto di chi ha studiato medicina. Però ci ha tenuto a ribadire che allenarsi è possibile se ci sono le condizioni per poterlo farle, dopodiché ha aggiunto: “E se l’ho fatto, evidentemente le mie c’erano.”

Le critiche dopo le sue parole non sono mancate, anche una dottoressa tramite un lungo commento l’ha duramente attaccata. Tra le varie cose ha fatto sapere che un precoce allenamento prima dei 3 mesi danneggia il pavimento pelvico e la parete addominale che a causa della gravidanza risulta ancora diastasata fisiologicamente. Ha poi sconsigliato il tipo di allenamento svolto da Cristina Marino.

LEGGI ANCHE -> Tavassi non vince il GF Vip, Corona svela: “Ho raggiunto il mio scopo”