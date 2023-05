A Reflex Festival i titani della techno della trance

Seconda edizione per il festival estivo Reflex Festival, nuovamente in programma presso lo splendido lago di Helenesse, nei pressi di Francoforte, da giovedì 15 a domenica 17 giugno 2023.

Reflex Festival si prospetta come un’esperienza unica nel suo genere, grazie ai suoi contenuti che propongono la migliore musica elettronica e spettacoli d’arte varie, il tutto declinato in cinque stage diversi e in un contesto naturale con tanto di campeggio gratuito. La line up di Reflex Festival propone

Paula Temple, DVS1, Héctor Oaks, Freddy K, Fadi Mohem, Boris, Braindrop, Cassie Raptor e tanti altri ancora.

Reflex Festival è nato grazie ad una sincera passione per la musica elettronica e per ispirare chi vi partecipa ad essere se stessi, mettendo in discussione identità, ruoli e comportamenti predeterminati, al fine di sentirsi per liberi da ogni conformismo sociale durante quattro giorni all’insegna della musica e di varie forme d’arte. Reflex Festival pone l’accento e l’attenzione su tolleranza e creatività, grazie ad una serie di performance eclettiche, installazioni e visual art, così come non mancheranno spazi dedicati al cibo vegano, saune, workshop ed altri contenuti che renderanno questo lungo week-end berlinese qualcosa di memorabile.

Il lago di Helenesee è il contesto perfetto per Reflex Festival, con il suo panorama e le sue acque incontaminate che diventano uno sottofondo ideale per la musica techno e trance che viene proposta durante il festival.

Tante le opzioni alberghiere a disposizione, per chi partecipa a Reflex Festival, sempre tenendo presente che il campeggio in loco è compreso nel biglietto d’ingresso e che si tratterà di un’esperienza caratterizzata da un concetto e da un produzione di alto livello, così come il pubblico che vi partecipa sarà assai eterogeneo, sincero appassionato di techno e trance e proveniente da tutta Europa.

“Reflex Festival è una risposta all’eccessivo individualismo dei nostri tempi, un vero e proprio spazio analogico dove cogliere ogni cambiamento in quello che percepiamo, nel pensiero e nell’azione – affermano gli organizzatori – Reflex Festival è uno spazio sicuro per tutti quanti, all’insegna del rispetto e della creatività, un luogo di scambio collettivo, che cerca di delineare nuove traiettorie per un futuro diverso e migliore”.

I principali artisti in cartellone a Reflex Festival? Boris, Braindrop, Cassie Raptor, Cecilia Tosh, Cera Khin, Chlär, DJ Yara, DVS1, Héctor Oaks, Fadi Mohem, Freddy K, Kalte Liebe (Live), Lokier, Métaraph, Øtta, Orestis, Paula Temple, Stephanie Sykes, The Lady Machine e tanti altri ancora. L’intero sound di Reflex Festival sarà plasmato da un serie di collettivi: CONCRETE, DURCH, ELYSION, FHAINEST, GEGEN, HARD TRADE, HEISSS, PARVATI RECORDS, PORNCEPTUAL, SACHSENTRANCE, SYNOID, VOXNOX e xXETEXx.

info e biglietti: www.reflex-festival.de