Manuel Pirelli svela: “Ammettere di essere gay è stato complicato”

Manuel Pirelli è il nuovo fidanzato di Alex Migliorini, ex tronista del Trono Gay di Uomini e Donne. I due sono apparsi complici e innamoratissimi sui social, è stato in questo modo che l’ex concorrente di Love Island ha fatto coming out. Nessuno infatti sapeva che fosse gay, in molti lo hanno criticato per aver mentito fino ad ora e aver provato anche a trovare la fidanzata in tv.

Tramite il suo profilo Instagram Manuel Pirelli ha fatto sapere che capisce lo stupore della gente, anche lui si stupisce perché fino a poco tempo fa non credeva di poter essere felice riuscendo finalmente ad essere se stesso. Ai fan ha detto che spesso fare i conti con il proprio orientamento sessuale può essere complicato. Ha poi aggiunto: “Dentro di me ho sempre saputo di essere gay ma realizzarlo davvero e soprattutto ammetterlo a me stesso è stato molto complicato.” A detta sua per molto tempo ha vissuto una vita che non era la sua, c’è chi pretende delle scuse perché si è sentito preso in giro ma lui pensa di dover chiedere scusa prima a se stesso.

Il nuovo fidanzato di Alex Migliorini ha continuato dicendo che deve chiedersi scusa per non aver avuto il coraggio e la forza fino ad ora di essere se stesso e di aver vestito i panni di una persona che oggi non riconosce. Parlando dell’ex tronista ha fatto sapere che quando l’ha conosciuto aveva già capito chi fosse, innamorarsi di lui è stata la cosa più naturale del mondo. Ha poi concluso dicendo che gli ha rubato il cuore e la mente.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l’ex? Pizzicati insieme a Formentera