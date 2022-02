Giacomo Urtis a Verissimo: “Mio padre non accetta il mio orientamento”

Giacomo Urtis è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda ieri, domenica 30 gennaio 2022 su Canale 5. Tra le varie cose il noto chirurgo dei Vip ha parlato del padre e del fatto che non abbia mai accettato del tutto la sua omosessualità. L’ex gieffino ne aveva più volte parlato anche al Grande Fratello Vip durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Parlando del momento in cui ha capito di essere gay e di come ha fatto coming out alla conduttrice ha raccontato di essere stato fidanzato per circa tredici anni con una ragazza. A detta sua non ascoltava la sua parte interiore perché nei paesi si vive inquadrati in uno schema e spesso non si dà retta ai sentimenti. Quando però ha iniziato a lavorare in città come Milano e Roma è riuscito a capire quello che era e che voleva. Non appena lo ha capito ha lasciato la fidanzata e ha rivelato la sua omosessualità ai suoi genitori. Ha poi aggiunto: “Mio padre non accetta il mio orientamento, ancora ora mi chiede quando mi sposerò. Lui vorrebbe avere un nipote. Però oggi potrei avere dei figli anche da gay, e io voglio un figlio l’anno prossimo“.

Durante la sua ospitata a Verissimo Giacomo Urtis ha ricevuto una sorpresa che lo ha non poco emozionato, una lettera proprio da parte del padre. L’uomo ha ammesso che desiderava per lui una vita diversa, per questo forse ha faticato per molto tempo a comprenderlo. Nella lettera ha poi scritto di essere un padre di cinquant’anni fa che non è stato educato ad esprimere i suoi sentimenti, ci ha tenuto però a precisare di essere sempre stato dalla sua parte anche se forse non glielo ha dimostrato come lui avrebbe voluto. Il padre dell’ex gieffino gli ha poi dedicato altre speciali parole che lo hanno commosso.