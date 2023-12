Natalia Paragoni, baby blues dopo il parto: “Ho avuto dei rigetti, non la volevo”

La storia d’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è nata in una delle passate edizioni di Uomini e Donne, a distanza di qualche anno sono più complici e innamorati che mai. Da qualche mese sono diventati genitori per la prima volta, la piccola Ginevra ha portato immensa gioia nella loro vita, ma all’inizio hanno dovuto affrontare qualche difficoltà.

I due sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 16 dicembre 2023, dove hanno raccontato cosa è successo dopo il parto. La splendida neo mamma ha dovuto fare i conti con il baby blues ed è arrivata a provare addirittura rigetto nei confronti della figlia. Natalia Paragoni ha fatto sapere che il parto è stato tosto ma bello, il compagno è intervenuto dicendo che è stata l’esperienza più bella della sua vita e la compagna è stata fortissima.

Quando la conduttrice le ha chiesto del baby blues lei ha detto che fortunatamente c’era sua madre perché ha avuto un attimo di vuoto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che voleva sempre stare con la bambina perché aveva paura che gliela portassero via. Ha poi aggiunto: “Ho anche avuto dei rigetti, non la volevo per la paura di farle male.” In quel delicato e difficile momento fortunatamente ha potuto contare sull’aiuto e il sostegno di Andrea, di sua madre e della madre del suo compagno. Per Natalia Paragoni non è stato un periodo semplice, pian piano però si è ripresa e oggi sta benissimo.

