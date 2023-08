Torino, bimba di 3 anni precipita dal balcone: passante la salva

I fatti si sono svolti ieri a Torino, una bambina di 3 anni e 11 mesi ha rischiato di morire ma è viva per miracolo. La piccola non era da sola in casa, approfittando però di un momento di distrazione dei suoi genitori si è recata nel balcone dell’abitazione situata al quinto piano di un palazzo.

Un ragazzo che si trovava nel palazzo di fronte ha notato la piccola mentre si stava sporgendo troppo, ha iniziato ad urlare per attirare l’attenzione. Un passante sentendo le urla si è accorto della tragedia che stava per consumarsi, la bimba sporgendosi stava precipitando. Aveva già le gambe nel vuoto e cercava di tenersi con le braccia ma non ce l’ha fatta. Quando è precipitata il passante è subito intervenuto per cercare di prenderla e c’è riuscito, il suo eroe è il 37enne Mattia Aguzzi. L’uomo ha fatto sapere di aver agito d’istinto, quando l’ha afferrata entrambi sono caduti a terra ma con il suo corpo ha attutito il colpo salvando la piccola.

In seguito all’accaduto entrambi sono stati portati in ospedale a Torino per ricevere le cure adeguate, la bimba fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Il 37enne ha riportato un trauma toracico e agli arti superiori, con il suo eroico gesto ha salvato la vita alla bimba di quasi 4 anni.

