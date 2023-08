Torrevecchia, 39enne minaccia e maltratta i genitori: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una coppia di anziani, maltrattati e minacciata da tempo dal figlio violento a Torrevecchia, noto quartiere di Roma. L’uomo ha 39 anni e viveva con i suoi genitori, disoccupato e con varie dipendenze rendeva la loro vita un vero e proprio inferno. Quotidianamente pretendeva da loro dei soldi, per ottenere le somme di denaro li minacciava e maltrattava.

Nei giorni scorsi ha chiesto alla madre 200 euro, quando però lei si è rifiutata di darglieli perché non li aveva il 39enne è andato su tutte le furie. In preda all’ira ha distrutto la sua camera e ha minacciato di morte entrambi i genitori. Terrorizzati i due anziani hanno provato a buttare il figlio fuori di casa, lui però è riuscito ad entrare, la madre per sfuggire ai maltrattamenti è stata costretta a chiudersi in camera. Mentre l’uomo cercava di rientrare in casa, a Torrevecchia, sono intervenute le forze dell’ordine che lo hanno trovato sul pianerottolo in preda alla rabbia.

Il 39enne è stato portato negli uffici di Polizia. Lì i suoi genitori hanno raccontato le minacce, i maltrattamenti e le estorsioni di denaro che hanno subito negli ultimi tre anni. L’uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

