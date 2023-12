Weekend Festival: i primi headliner

Sabato 2 e domenica 3 agosto 2024 Weekend Festival tornerà per la seconda volta alla Vermo Arena di Espoo, in Finlandia. La line up proporrà una serie di superstar internazionali dell’elettronica, come si evince dalla prima ondata di annunci: Alan Walker, Tiësto, Wade, Boris Brejcha, Timmy Trumpet, Ann Clue, Da Tweekaz, Darude, Deniz Bul, Kanine, Moritz Hofbauer, Showtek, Sub Zero Project, Tungevaag, Vibe Chemistry, Will Sparks, Miane, Coone e Dion Visser.

Il pluripremiato Weekend Festival si è affermato rapidamente come il miglior festival nazionale ed uno dei migliori festival europei di musica elettronica; negli ultimi dieci anni ha ospitato più di 850 artisti, ha avuto più 840mila visitatori provenienti da oltre 50 nazioni diverse e si è svolto anche in Estonia e in Svezia. Weekend Festival è un’esperienza totalizzante che dura due giorni, comprensivo anche di arti visive, installazioni interattive e tanto altro: una produzione di livello superiore, un festival che quest’anno sarà riservato soltanto a chi abbia compiuto 18 anni e che ha già totalizzato più di 15mila registrazioni nella fase della prevendita.

Weekend Festival è pronto ad accogliere 20mila persone alla Vermo Arena, il principale ippodromo finlandese, facilmente accessibile grazie alle stazioni locali dei treni e dei tram, a soli 10 minuti dal centro della capitale Helsinki.

“Stiamo tornando alle nostre origini e alle nostre radici – spiega Atro Anttila, direttore marketing del festival – La musica elettronica è in constante crescita ed il Weekend Festival è l’unico nel Nord Europa in grado di offre un’esperienza così completa, con la giusta attenzione per le nuove tendenze e le sonorità dance più attuale. Weekend Festival sarà un vero e proprio viaggio pronto a soddisfare il suo pubblico proveniente da oltre 50 nazioni diverse”.

Disco Nation è il tema di quest’anno del festival finlandese, tre i palchi previsti: il palco WKND dedicato alle sonorità più mainstream, il palco Future con protagonisti hardstyle e drum&bass ed il palco CNNCT che proporrà house e techno. Non mancheranno ovviamente aree food, spazi e tribune VIP al coperto.

Tanti gli artisti di altissimo livello che suoneranno a Weekend Festival: superstar quali Alan Walker, Boris Brejcha, Coone, Showtek, Tiësto, Timmy Trumpet e Wade.

Weekend Festival è davvero qualcosa di unico e di imperdibile.

I ticket sono in vendita da lunedì 11 dicembre 2023 a questo link

foto di Geoffrey Hubbel e Heikki Salonen