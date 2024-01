Cairate, 26enne trovato morto in casa: è stato accoltellato alla gola

Dramma nei giorni scorsi a Cairate, comune in provincia di Varese, dove un ragazzo di soli 26 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Con esattezza i fatti si sono svolti nella giornata di sabato 27 gennaio 2024, la vittima è Andrea Bossi. Dopo aver ricevuto una segnalazione le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto, ma era già troppo tardi, per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Giunti all’interno dell’appartamento del 26enne, situato a Cairate in via Mascheroni, i Carabinieri hanno trovato il ragazzo morto in una pozza del suo sangue. Stando alle prime informazioni sul caso chi lo ha aggredito lo avrebbe più volte colpito alla gola, le coltellate non gli hanno lasciato scampo. Coloro che conoscevano la vittima hanno fatto sapere che era un bravo ragazzo, lavorava in officina e non aveva cattive frequentazioni. Gli inquirenti indagano per cercare di capire come si sia svolta con esattezza la vicina e chi possa essere stato ad ucciderlo.

Sul pianerottolo della sua abitazione sono state trovate diverse tracce di sangue, a lasciare le impronte potrebbe essere stato proprio l’assassino. Saranno però le indagini a fornire maggiori dettagli sull’accaduto. Alcuni vicini di casa intorno alle 4 del mattino hanno sentito il cane del 26enne abbaiare e subito dopo un rumore. Non hanno però sentito nessuna richiesta di aiuto.

