Roma, aggredisce l’ex in un negozio di alimentari: 41enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta a Roma, all’interno di un negozio di alimentari che si trova in zona Centocelle. Per ragioni ancora da chiarire un uomo romani di 41 anni si è scagliato con violenza contro l’ex compagna dopo una lite scoppiata tra loro, probabilmente non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. La vittima è una donna di 51 anni, l’ex compagno l’ha colpita più volte con pugni sul volto e strattoni davanti a tutti.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Roma. Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, ha infatti continuato ad inveire contro l’ex compagna. Già noto alle forze dell’ordine il 41enne è stato arrestato, dopodiché è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie, la vittima per difendersi lo ha colpito con una bottiglia. Non appena è stato dimesso l’uomo è stato portato in carcere. Anche la 51enne è stata portata in ospedale a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. I medici dopo averla visitata le hanno riscontrato traumi contusivi, la prognosi è di otto giorni.

