Martinengo, 46enne uccide il marito a coltellate: ore prima le allucinazioni

Dramma all’alba di oggi venerdì 26 gennaio 2024, i fatti si sono svolti a Martinengo, comune in provincia di Bergamo. Probabilmente dopo un’accesa lite scoppiata tra le mura domestiche, una villetta situata in via Cascina Lombarda, una donna di 46 anni si è scagliata con ferocia contro il marito, un uomo di 56 anni.

Stando alle prime informazioni sul caso la donna da tempo soffre di problemi psichiatrici, anni fa era stata sottoposta ad un trattamento sanitario. Nella mattinata di ieri era stata portata all’ospedale di Treviglio, nel reparto di Psichiatria, in seguito ad alcune allucinazioni. Dopo essere stata visitata, però, era stata dimessa. Qualche ora dopo in casa, a Martinego, si è svolta la tragica vicenda che ha causato il decesso del 56enne.

Al momento non sono noti i dettagli del drammatico omicidio avvenuto all’alba, è però emerso che la donna avrebbe ucciso il marito a coltellate. In seguito all’accaduto la 46enne è stata portata in Caserma per essere interrogata. Al momento della tragedia in casa c’era anche la figlia della coppia, una bambina di soli cinque anni. Fortunatamente però sembra che la piccola non si sia accorta di nulla.

