Santa Marinella, 73enne ferito dalla fidanzata con un’ascia: 39enne in manette

Sfiorata la tragedia a Santa Marinella, comune della città di Roma, dove un uomo di 73enne è stata brutalmente aggredito e ha rischiato di perdere la vita. I fatti si sono svolti all’interno dell’appartamento della vittima, che da qualche mese stava ospitando una donna di 39 anni di nazionalità rumena. È stata proprio lei a scagliarsi con violenza contro di lui dopo un litigio scoppiato tra le mura domestiche.

Da qualche tempo i due avevano iniziato una relazione, mentre litigavano in casa lei ha afferrato un’ascia e ha tentato di ucciderlo. Ad allarmare le forze dell’ordine è stata una vicina di casa in preda alla preoccupazione dopo aver sentito il 73enne disperato mentre chiedeva aiuto. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della vicenda, a Santa Marinella. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato l’uomo in una pozza del suo sangue, aveva una profonda ferita alla testa.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal personale medico del 118 il 73enne è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessaria. La compagna poco dopo è stata rintracciata, dopo l’aggressione infatti si era data alla fuga. Sembra essersi trattato di un folle raptus, accusata di tentato omicidio è stata arrestata e portata del carcere di Civitavecchia.

