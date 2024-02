Gioia Sannitica, lite tra fratelli finisce in tragedia: uno è morto, l’altro è ferito

Dramma nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 febbraio 2024 a Gioia Sannitica, comune in provincia di Caserta. Tra le mura domestiche è improvvisamente scoppiata una lite tra tre fratelli, questa è presto degenerata causando un morto e un ferito. Ad avere la peggio Alessio Melillo, un ragazzi di 25 anni, per lui non c’è stato nulla da fare.

Ad aggredire il 25enne è stato il fratello minore, un ragazzo di 19 anni, mentre discutevano in modo alquanto animato ha impugnato un coltello e lo ha più volte colpito. In quel momento in casa è rientrato anche l’altro fratello, un ragazzo di 24 anni. Anche lui è stato ferito ma è riuscito ad allarmare i soccorsi mentre il fratello minore si dava alla fuga. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Gioia Sannitica.

Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 25enne. Al loro arrivo infatti era già morto, hanno solo potuto costatare il suo decesso. Il 24enne ha riportato diverse ferite, soprattutto al volto e alla bocca, è stato subito portato in ospedale per ricevere le cure adeguate e fortunatamente non è in pericolo di vita. Anche la madre è stata portata in ospedale, la donna ha infatti accusato un malore non appena ha appreso ciò che è successo. Dopo ore di ricerche il 19enne è stato rintracciato e arrestato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio.

