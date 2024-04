Antonella Clerici a Belve svela: “Barbara d’Urso mi ferì moltissimo”

Antonella Clerici sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata che andrà in onda stasera, martedì 23 aprile 2024 su Rai Due. Tante sono le rivelazioni che si è lasciata sfuggire, ha parlato anche di Barbara d’Urso e di un torto che la nota conduttrice le ha fatto tredici anni fa.

Cosa ha fatto l’ex volto di Pomeriggio Cinque per ferirla così tanto? La conduttrice senza giri di parole ha fatto sapere che nel 2011 uscì la notizia del tradimento del suo ex compagno Eddy sulla copertina del settimanale Chi. Era in atteggiamenti affettuosi con una donna e nessuno ne parlò perché a detta sua solitamente si fa così visto che lei è una signora della televisione. Barbara d’Urso invece aprì la puntata di Pomeriggio Cinque mostrando la copertina della nota rivista, ma non si limitò solo a quello.

Antonella Clerici ha rivelato che la d’Urso in diretta disse: “‘Abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy, domani in onda’. Questo a me ferì moltissimo perché io non l’avrei mai fatto nei confronti di una mia collega.” La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha poi concluso dicendo di aver trovato il gesto di Barbara d’Urso molto sgradevole.

