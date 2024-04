Walter Nudo confessa: “Ho pensato al suicidio”, la rivelazione choc

Da qualche anno Walter Nudo ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo, sabato 20 aprile però è tornato in televisione dove si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni che riguardano la sua sfera privata. Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ha raccontato di aver pensato di togliersi la vita quando aveva solamente 14 anni.

Il noto attore ha fatto sapere che da bambino era molto diverso da come è adesso, per un periodo ha subito atti di bullismo e umiliazioni che lo spinsero a pensare al suicidio. Da qualche anno ha scoperto di essere dislessico, ma ai tempi della scuola non lo sapeva e credeva solo di essere meno intelligente degli altri. Dal Canada si trasferì in Italia quando aveva otto anni e all’inizio non sapeva parlare bene l’italiano e balbettava. I suoi compagni lo prendevano in giro e quando scoppiava a piangere l’insegnante gli diceva di piangere davanti a tutti, lui si sentiva umiliato e si vergognava.

Walter Nudo ha poi rivelato: “A 14 anni ho pensato che il mondo sarebbe stato migliore senza di me, ho pensato di farmi fuori.” A detta sua il segreto per non compiere un gesto così estremo è non ascoltare quella vocina. Lui non ne parlò con i suoi genitori, parlava solo con Dio, lo reputava un amico. L’attore ha concluso dicendo che sentiva che Dio lo ascoltava e che per lui andava bene così com’era.

