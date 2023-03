Barbara d’Urso su tutte le furie: la promessa infranta del paparazzo

Barbara d’Urso è apparsa alquanto infastidita a Pomeriggio 5, nella puntata andata in onda ieri mercoledì 1 marzo 2023. Il motivo? Non ha gradito il comportamento che ha avuto un paparazzo nei suoi confronti. In studio ha spiegato che il fotografo le aveva fatto una promessa, che però non ha rispettato, infatti si è ritrovata in prima pagina sul settimanale Chi.

Negli scatti la conduttrice è in compagnia della sua famiglia, i due figli, la nuora e la nipotina nata nei mesi scorsi. Sulla sua sfera privata è sempre molto riservata, i figli non amano stare sotto i riflettori dal momento che non fanno parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Mentre si rilassavano al Luna Park di Parco Sempione a Milano il paparazzo ha scattato delle foto, lei lo ha subito raggiunto chiedendogli il favore di non pubblicare quelle foto, lui le aveva assicurato che non lo avrebbe fatto ma ha infranto la promessa.

Ieri a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso si è mostrata su tutte le furie, ci ha tenuto a precisare che ha sempre difeso i paparazzi perché rispetta il loro lavoro, a detta sua però uno di loro non si è comportato bene con lei. Tra le varie cose ha detto: “Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite.” Rivolgendosi al fotografo ha poi detto: “Se giuri su di te dovresti mantenere la promessa.”

