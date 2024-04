Come pulire accuratamente lo smartphone

Il cellulare è un dispositivo che tende ad accumulare una grande quantità di sporcizia, poiché si trova spesso a contatto con polvere, con residui di cibo e, in modo minore, con gli agenti atmosferici. Un eccessivo sporco, oltre a non essere igienico, può creare con il tempo degli inestetismi e persino una maggiore difficoltà nel visualizzare il display, causando problemi nello svolgimento delle più comuni operazioni, dall’invio di un messaggio all’intrattenimento con i giochi dei casinò online. Ecco come pulire correttamente uno smartphone.

La pulizia dei connettori

I connettori sono le zone in cui si verifica il maggior accumulo di polvere, che a lungo andare può portare a dei seri danneggiamenti, con l’impossibilità di ricaricare il dispositivo o di ascoltare la musica attraverso le cuffie cablate. Il miglior metodo per pulire i connettori è rappresentato dai barattoli di spray ad aria compressa. L’aria va spruzzata direttamente sui connettori da una distanza di circa 10 centimetri. In alternativa, è possibile utilizzare un cotton fioc: va considerato, tuttavia, il rischio che rimangano dei residui di cotone all’interno del connettore.

La pulizia dell’altoparlante

Al pari dei connettori, gli altoparlanti accumulano sporco con facilità, compromettendo la qualità del suono. Bisogna agire con cautela per pulire efficacemente lo speaker, utilizzando preferibilmente l’aria compressa.

La pulizia dello schermo

Il touchscreen del cellulare è una parte di fondamentale importanza. Lo schermo, in questo caso, non serve soltanto a guardare le immagini ma risulta essenziale per il controllo del dispositivo, quindi è indispensabile mantenerlo perfettamente performante per navigare su Internet così come per il gaming con il blackjack. La pulizia del display deve avvenire ricorrendo a un panno di microfibra. Sono sconsigliati gli elementi cartacei, in quanto potrebbero lasciare dei residui non semplici da rimuovere e persino provocare dei graffi. Il panno può essere imbevuto con una piccola quantità di acqua, senza esagerare, poiché le componenti elettroniche non devono assolutamente venire a contatto con sostanze liquide. È possibile aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico e strofinare il panno in modo delicato, compiendo dei movimenti circolari. L’operazione va effettuata anche nella parte posteriore del telefono per pulire smartphone

La pulizia della fotocamera

Le lenti della fotocamera vanno pulite con frequenza, sia per evitare di scattare foto e di registrare video con antiestetici aloni, sia per allungarne la durata. Il prodotto migliore per procedere con la pulizia delle lenti è il cotton fioc, imbevuto anche in questo caso con un pizzico di alcol isopropilico. Il cotton fioc, a differenza del panno, permette di raggiungere perfettamente gli angoli più complicati e di rimuovere tutto lo sporco accumulato.

La pulizia della cover

La cover, pur essendo solo un accessorio, è altrettanto importante da pulire, per il semplice fatto che è probabilmente la parte che viene più a contatto con le mani e con le superfici sulle quali il telefono viene poggiato. Essendo generalmente realizzate con materiali plastici, si può compiere un vero e proprio lavaggio delle cover con acqua tiepida e sapone, con successiva asciugatura mediante un panno in microfibra.