Ad Ibiza un nuovo concetto di techno con Phase 2

Phase 2, l’innovativo concept che sta rivoluzionando il mondo della techno è pronto per portare la techno in una nuova dimensione in un altrettanto nuovo club di Ibiza, l’Avyca, pronto a rivoluzionare la dimensione underground della isla, portando con sé una community rispettosa unite da una comune e rispettosa visione del contesto globale.

Phase 2 inizia mercoledì 19 giugno 2024 ed è in programma per quattordici settimane: un’autentica esperienza da club con una line up composta da nomi affermati e da talenti emergenti e forte di collaborazioni con marchi sinonimo di innovazione quali Tresor, BCCO e Galactica.

Tra i primi nomi annunciati di Phase 2 spiccano Alignment, Caravel, Cera Khin, Charlie Sparks, Dax J, SPFDJ, DJ Hyperdrive, Fatima Hajji, François X, Future.666, Lee Ann Roberts, Luca Agnelli, OnlyNumbers, Shlømo, Valentinø e tanti altri ancora.

Le serate di Phase 2 sono all’insegna del “Partying Different” e puntano a tornare ai valori primordiali di Ibiza, quali libertà, inclusione sociale e massimo rispetto per le diversità. Una serata che offre un approccio fresco e trasformista, lontano dal glamour ed il vippume.

Le serate di Phase 2 sono all’insegna dell’armonia e del nessun flash, al fine di garantire un ambiente curato, sicuro ed accogliente, dove tutti possano godere al meglio della situazione e della musica. Chi ballerà potrà sentirsi a stretto contatto con i dj, così come serata brillerà per visual e autentiche installazioni umane. Con Phase 2 si è tutti uguali: ogni zona del party è accessibile a tutti, backstage compreso.

“Ibiza è una tappa importante di un percorso iniziato anni fa – spiega Gabriele Spata, responsabile del progetto Phase 2 IBIZA e CEO della società – vogliamo promuovere la vera cultura techno nei luoghi più insoliti, creare uno spazio sicuro e proporre lineup di qualità per tutte le persone che vogliono seguire questo genere anche se non si trovano a Berlino, Amsterdam o Londra. Un nuovo modo di fare e proporre un party a Ibiza sapendo che non sarà facile, ma tutto il nostro team è pronto ad affrontare la sfida“.

A chi parteciperà a Phase 2 sarà offerto un pass che consentirà l’accesso ai party senza passare attraverso la selezione alla porta: questo perché Phase 2 si sforza di avere una comunità rispettosa ed educata, favorita in questo dalla divulgazione di contenuti educativi che approfondiscano la cultura che sottende alla techno, esplorando le origini del suo dress code, il significato della club culture per la società e il modo in cui i raver possono rispettarla e abbracciarla al meglio.

Nata nel 2016 nel Sud Italia, Phase 2 ha da subito lasciato il segno, grazie ad una ben definita missione ed altrettanta passione per la musica techno nella sua accezione più underground. Nel corso degli anni, Phase 2 ha ottenuto la legittimazione ed il rispetto di tanti dj di livello quali British Murder Boys, Ben Klock, DVS1, Oscar Mulero, I Hate Models, Hector Oaks, Nico Moreno, Sara Landry, 999999999 e altri ancora. Dal 2022, Phase 2 ha portato il suo concept nelle principali città europee quali Amsterdam, Berlino e Madrid. Adesso è arrivato il momento del suo debutto ad Ibiza.

Phase 2 di svolgerà ad Avyca, nuovo club ibizenco ubicato nel cuore di Playa d’en Bossa, all’interno di uno spazio recentemente rinnovato con massima attenzione per le produzioni di alta qualità e sistema audio e video di livello. La location vanta una terrazza sul tetto, una sala principale con un soffitto basso ideale per trasmettere le giuste vibrazioni e una seconda sala decisamente underground.

