Montelibretti, 84enne a casa da sola muore di stenti: la figlia finisce ai domiciliari

È successo nei giorni scorsi all’interno di un’abitazione a Montelibretti, comune in provincia di Roma, dove una donna di 49 anni è stata ritenuta responsabile della morte dell’anziana madre. La vittima non era autosufficiente, la figlia avrebbe dovuto prendersi cura di lei ma si è allontanata per qualche giorno per fare una vacanza insieme ai suoi figli.

Rimasta per giorni senza né acqua né cibo l’anziana donna di 84 anni è morta di stenti. Al suo ritorno la figlia l’ha trovata in casa priva di vita, per lei non c’era ormai più nulla da fare, ma non ha allarmato le forze dell’ordine. Probabilmente aveva paura delle conseguenze del suo gesto, le ha quindi messo un lenzuolo addosso ed è andata via. Qualche giorno dopo sono stati i Carabinieri della stazione di Montelibretti a fare la macabra scoperta. Glia agenti si erano recati a casa della donna per notificarle un atto per una vecchia vicenda giudiziaria.

Quando i militari hanno suonato non ha risposto nessuno e si sono insospettiti sentendo un forte e sgradevole odore che proveniva dall’appartamento. Grazie ad una finestra rimasta aperta i Carabinieri sono riusciti ad entrare in casa e hanno trovato il cadavere dell’84enne. Il medico legale ha confermato che il decesso era avvenuto qualche giorno prima. La figlia della vittima è stata arrestata con l’accusa di abbandono di incapace, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.

LEGGI ANCHE -> Senigallia, 51enne spara alla madre poi si barrica in casa: l’uomo si è tolto la vita