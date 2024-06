Senigallia, 51enne spara alla madre poi si barrica in casa: l’uomo si è tolto la vita

Dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 giungo 2024 nella frazione Cesano di Senigallia, dove un uomo di 51 anni si è scagliato contro l’anziana madre, una donna di 87 anni. I fatti sono avvenuti tra le mura domestiche. Per ragioni ancora da chiarire Marco Rossetti ha impugnato una pistola e ha sparato alla madre Ornella uccidendola, dopodiché ha chiamato i suoi fratelli per confessare il delitto.

Era nota la passione del 51enne per le armi, due anni fa però gli era stato revocato il porto d’armi a causa dei suoi problemi psichici. Da tempo era seguito dal servizio di igiene mentale e aveva alle spalle diversi ricoveri. In seguito al suo insano gesto l’uomo ha lasciato il cadavere dell’anziana madre sul balcone e si è barricato per ore in casa.

Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della tragedia, una villetta situata nella frazione Cesano di Senigallia. Gli agenti hanno provato a lungo a convincere il 51enne ad uscire dall’abitazione, ma è stato tutto inutile. Dopo qualche ora si è tolto la vita con la stessa pistola utilizzata per uccidere l’87enne.

