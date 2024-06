Bologna, per gelosia aggredisce e uccide l’amante della moglie: arrestato 38enne

La violenta vicenda è avvenuta nei giorni scorsi nel rione Bolognina a Bologna, all’interno di un’abitazione situata in via Ferrarese. La vittima è un uomo di 40 anni di origine ucraina, Roman Matvieiev. A trovarlo in fin di vita in una pozza del suo sangue è stato il suo coinquilino, aveva una profonda ferita alla testa che non gli ha dato scampo.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la brutale aggressione a Bologna. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è morta qualche ora dopo. A scagliarsi con estrema violenza contro di lui è stato un suo connazionale di 38 anni. L’uomo in preda all’ira si è recato a casa sua con la chiara intenzione di aggredirlo. Il motivo è passionale, l’autore dell’omicidio infatti aveva scoperto da qualche settimana che il 40enne era l’amante di sua moglie.

Rintracciato dalla Polizia l’uomo ha ammesso di essere stato lui a colpire più volte la vittima per gelosia con una chiave inglese. Dopo che è stato arrestato il 38enne è stato portato in carcere con l’accusa di omicidio.

