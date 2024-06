Sinnai, accoltella la madre dopo una lite: 27enne finisce in manette

Dramma nel pomeriggio di ieri, domenica 16 giugno 2024 a Sinnai, comune della città di Cagliari in Sardegna. Dopo una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi un ragazzo di 27 anni, Andrea Tidu, si è scagliato con brutale violenza contro la madre 57enne, la vittima è Maria Dolores Cannas.

Stando alle prime informazioni sul caso i fatti si sono svolti a Sinnai intorno alle 16 del pomeriggio, il litigio è presto degenerato al punto che il 27enne ha impugnato un coltello e ha colpito la madre alla schiena. Il fendente si è rivelato fatale per la vittima, mentre lei cadeva a terra in una pozza del suo sangue il figlio si è dato alla fuga. Ad allarmare i soccorsi è stato il marito della vittima, al momento dell’aggressione si trovava in un’altra stanza dell’abitazione.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo dell’omicidio. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della 57enne, al loro arrivo infatti era già morta e non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso. I Carabinieri poco dopo hanno rintracciato il 27enne poco distante dall’abitazione in cui si sono svolti i fatti. Il figlio della vittima era in stato confusionale, è stato arrestato con la grave accusa di omicidio.

