Roma, accoltella la moglie dopo una lite: 50enne finisce in carcere

Sfiorata la tragedia nei giorni scorsi a Roma, dove un’altra donna ha rischiato di perdere la vita per mano del marito violento. I due erano nel loro appartamento situato in zona Romanina quando all’improvviso è scoppiato un acceso litigio che è presto degenerato. Il motivo della discussione non è ancora noto, si ipotizza che sia scaturita a causa della gestione del bilancio familiare.

In preda all’ira l’uomo, un 50enne di origine cinese, ha impugnato un coltello e ha ripetutamente colpito la moglie, una donna di 41 anni anche lei di origine cinese. Sentendo le disperate urla della vittima i vicini di casa si sono preoccupati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Roma.

Il 50enne è stato subito bloccato e arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. La vittima, invece, dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Tor Vergara per ricevere le cure necessarie. Le coltellate le hanno lacerato il fegato, fortunatamente però non ha perso la vita.

