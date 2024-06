Milazzo, studente furioso per la bocciatura: ha aggredito il prof

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Milano, comune in provincia di Messina, in Sicilia. La scuola in seguito agli scrutini di fine anno hanno convocato i genitori di uno studente per comunicargli la sua bocciatura. A differenza del figlio i due hanno reagito con pacatezza e dopo aver appreso la notizia sono andati via, lui invece è andato su tutte le furie.

Lo studente, un ragazzo minorenne, è entrato a scuola e si è scagliato con brutale violenza contro il suo professore di matematica. In preda all’ira lo ha colpito con violenti calci e pugni, gli ha anche dato una testata. Con esattezza i fatti si sono svolti nel pomeriggio di martedì 11 giugno nell’Istituto tecnico economico ‘Leonardo da Vinci’ di Milazzo. In seguito all’accaduto la preside ha allarmato le forze dell’ordine e il personale medico del 118. Per i dovuti accertamenti del caso il docente è stato trasportato in ospedale.

Il dirigente dell’istituto si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto, soprattutto perché con le famiglia e gli studenti hanno sempre cercato il confronto costruttivo. Ha fatto sapere che il ragazzo è arrivato all’improvviso e ha aggredito il professore, che cadendo a terra ha anche sbattuto la testa. A detta sua questo spiacevole episodio va condannato.

