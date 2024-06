Vittoria, litiga con i familiari e dà fuoco alla loro abitazione: la madre è morta

Dramma nella notte a Vittoria, comune della città di Ragusa, dove un rogo divampato all’interno di un’abitazione situata in piazza dell’Unità ha causato il decesso di una donna di 55 anni originaria della Tunisia. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e del personale medico del 118.

In casa c’era anche il marito della vittima e due dei loro tre figli. Loro sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime, al momento però non è noto se siano fuori pericolo. Stando alle prime informazioni rese noto sul tragico evento avvenuto intorno alle 2.30 a Vittoria sarebbe stato il figlio della 55enne ad appiccare l’incendio. Il 29enne ha utilizzando una torcia con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile e in pochissimo tempo sono divampate le fiamme all’interno dell’appartamento.

L’autore del terribile gesto che ha causato la morte della 55enne è stato rintracciato dalla Polizia qualche ora dopo l’accaduto mentre vagava in una zona di campagna. A quanto pare all’origine del suo estremo gesto ci sarebbe un litigio scoppiato tra il 29enne i suoi familiari. Dopo essere stato bloccato dagli agenti è stato portato in commissariato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio.

LEGGI ANCHE -> Mondragone, spara al fratello dopo una lite: arrestato 54enne