Mondragone, spara al fratello dopo una lite: arrestato 54enne

Dramma nella serata di ieri, martedì 11 giugno 2024 a Mondragone, comune in provincia di Caserta. Una lite scoppiata tra fratelli è presto degenerata trasformandosi in una vera e propria tragedia. Antonio Cennami, un uomo di 54 anni, mentre discuteva in modo alquanto animato con il fratello, è andato su tutte le furie e si è scagliato violentemente contro di lui.

La vittima è il 51enne Luigi Cennami, il fratello lo ha colpito al collo con un colpo di pistola che non gli ha lasciato scampo. In seguito al suo insano gesto il 54enne si è dato alla fuga, per poi raccontare ai familiari ciò che aveva appena fatto. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari sul luogo dell’omicidio, a Mondragone. Per la vittima però non c’era nulla da fare.

Il 51enne era già morto quando sono arrivati i soccorsi, sul suo cadavere verrà effettuato domani l’esame autoptico. I Carabinieri hanno subito avviato le indagini per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. L’autore dell’omicidio si era reso irreperibile per qualche ora, è stato però rintracciato nelle scorse ore mentre vagava per Mondragone ed è stato arrestato con le accuse di omicidio aggravato e porto abusivo di armi.

