Roma, 94enne massacrato di botte dal badante: 31enne finisce in carcere

I fatti si sono svolti a Roma, all’interno di un’abitazione situata in zona Portuense, un anziano uomo di 94 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato massacrato da un 31enne originario dello Sri Lanka. Il motivo? L’uomo era stato assunto come suo badante, ma è andato su tutte le furie quando ha scoperto che la vittima in passato era stato un poliziotto.

Il suo rancore nei confronti delle forze dell’ordine derivava dal fatto che non gli avevano rinnovato il passaporto. Contro l’anziano signore si è scagliato con una brutale violenza al punto da ridurlo in fin di vita. Le percosse gli hanno provocato lesioni in tutto il corpo: la frattura delle costole, delle vertebre lombari, del cranio e la perforazione del polmone. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il figlio del 94enne che ha subito allarmato le forze dell’ordine e i soccorsi.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della vicenda avvenuta a Roma. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove si trova ricoverata in terapia intensiva, in pericolo di vita. Il 31enne invece è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.

