Frascati, precipita dal quarto piano di casa sua: muore donna di 59 anni

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 11 giugno 2024 a Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Intorno alle 16 diverse sono state le segnalazioni arrivate al 112 dei passanti che hanno visto la vittima riversa a terra sul marciapiede, immediato è stato quindi l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della vicenda.

La vittima è una donna di 59 anni, per ragioni ancora da chiarire è precipitata nel vuoto dalla finestra del suo appartamento a Frascati situato al quarto piano. Il violento impatto sul marciapiede è stato fatale, è morta praticamente sul colpo e i sanitari non hanno potuto fare nulla per lei. Giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. I poliziotti per i dovuti rilievi del caso si sono recati a casa della donna, lì hanno trovato il portoncino accostato e le chiavi all’interno.

Quando sono entrati all’interno dell’abitazione la finestra della cucina era aperta e non è stato trovato nessun biglietto di addio. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario, oppure la 59enne potrebbe essere precipitata dopo essersi sporta troppo. Saranno le indagini a chiarire con esattezza cosa sia successo.

