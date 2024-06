Celesia, marito e moglie aggrediti con una mannaia: arrestato l’ex della figlia

Dramma nella serata di domenica 9 giugno 2024 a Celesia, frazione di San Colombano Certenoli a Genova. Marito e moglie sono stati trovati in fin di vita all’interno della loro abitazione situata in via Gotelli. La segnalazione è partita poco dopo le 22, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della violenta aggressione.

Giunti sul posto, a Celesia, sanitari e agenti hanno trovato marito e moglie in condizioni gravissime. Le vittime sono un uomo di 62 anni, Aneglo, e la moglie Karina di 65 anni. Sul corpo di entrambi c’erano profonde ferite da taglio, sono stati trovati in una pozza di sangue. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Non molto lontano dall’abitazione della coppia è stata trovata un’auto abbandonata. Al suo interno c’era una mannaia, a quanto pare l’arma con con cui l’aggressore ha ferito gravemente le vittime.

I Carabinieri hanno subito avviato le indagini per scoprire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda. Qualche ora dopo l’accaduto un ragazzo di 25 anni è stato bloccato dagli agenti, aveva provato a rendersi irreperibile ma è stato rintracciato. Si tratta dell’ex fidanzato della figlia della coppia, al momento non è noto il motivo che lo avrebbe spinto ad aggredire con ferocia gli ex suoceri.

