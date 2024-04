Serracapriola, lite per un terreno: fratelli aggrediti con un’ascia

La brutale aggressione è avvenuta nei giorni scorsi a Serracapriola, in provincia di Foggia, e si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. Cosa è successo? Due fratelli cinquantenni, entrambi agricoltori, sono stati aggrediti mentre lavoravano nei campi. A colpirli è stato un vicino per alcune questioni legate ad un terreno agricolo.

Stando a quando è emerso dalle indagini in passato l’uomo li aveva già minacciati più volte, ma non si era spinto oltre, questa volta invece li ha aggrediti anche fisicamente rischiando di ucciderli. Sul movente dell’aggressione è stato reso noto che l’aggressore voleva entrare in possesso di alcuni terreni che appartengono ad un altro agricoltore che non c’entra nulla con la vicenda. Però, da circa 40 anni sono proprio i due fratelli a gestirli.

L’uomo ha colpito i due fratelli alla testa con una falce e un’ascia. In seguito all’accaduto sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di San Giovanni Rotondo e San Severo. Entrambi hanno riportato ferite alle gambe e alla testa, uno dei due dopo essere stato medicato è stato subito dimesso. Le condizioni di salute dell’altro sono più gravi, al momento infatti è in prognosi riservata.

