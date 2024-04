Sant’Antonio Abate, minaccia e perseguita ex: 52enne i domiciliari

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, martedì 23 aprile a Sant’Antonio Abate, comune della città di Napoli. Per anni un uomo oggi 52enne ha reso un inferno la vita dell’ex compagna, in più occasioni infatti ha manifestato violenti comportamenti nei suoi confronti. Tutto è iniziato nel 2018, i maltrattamenti e gli atti persecutori non sono terminati nemmeno dopo la fine della loro relazione.

Anche dopo la rottura lui continuava ad essere morbosamente geloso dell’ex compagna, infatti la pedinava e la minacciava di morte. Quotidianamente la tempestava di messaggi, le ha anche danneggiato lo pneumatico dell’auto con un coltello. Il 52enne ha perseguitato la vittima anche in presenza della figlia minorenne.

Stanca di subire gli atti persecutori, le minacce e i maltrattamenti dell’ex compagno la donna ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarlo. Le dovute indagini hanno permesso di accertare il comportamento violento e persecutorio dell’uomo. I Carabinieri di Sant’Antonio Abate lo hanno quindi arrestato con le gravi accuse di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari e l’applicazione degli strumenti elettronici di controllo. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere minacciata e maltrattata dal 52enne.

