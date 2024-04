Ostia, donna stuprata e picchiata dal compagno: arrestato 53enne

L’uomo che credeva di amare era diventato da tempo il suo aguzzino, i fatti si sono svolti a Ostia, comune della città di Roma. Da tempo un uomo di 53enne rendeva la vita della compagna un inferno, oltre a picchiarla e minacciarla la costringeva anche a prostituirsi. In seguito all’ultimo episodio di violenza però è stato arrestato e la vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita.

La vittima di trovava nel pub di via San Quiriaco a Ostia quando è arrivata la segnalazione di aggressione ai danni di una donna. Le forze dell’ordine si sono quindi precipitate sul posto, dove hanno trovato la donna per strada, visibilmente scossa oltre che ferita. Ai poliziotti ha raccontato che poco prima il compagno, insieme ad un suo amico, l’avevano violentata e picchiata, è stata anche ferita con un coltello. Gli agenti hanno subito allarmato il personale medico del 118 per prestare le cure necessarie alla vittima, dopodiché hanno rintracciato il 53enne.

Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo da tempo costringeva la compagna a prostituirsi e la maltrattava. È stato quindi arrestato con le gravi accuse di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione, dopodiché è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

