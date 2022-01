Guidonia, tenta di violentare e aggredisce collega: 31enne arrestato

I fatti risalgono alla notte tra il 23 e il 24 dicembre 2021 a Guidonia, in provincia di Roma, dove una donna è stata aggredita da un collega sotto casa sua. L’aggressore, un uomo di 31 anni, aveva provato a corteggiare la vittima ed è andato su tutte le furie non appena lei lo ha rifiutato. Dopo il lavoro si è presentato sotto il suo appartamento, era fuori di sé.

Il 31enne ha sbattuto fuori dall’auto la donna mentre urlava disperata in preda alla paura, ha cercato di opporre resistenza ma lui l’ha aggredita sessualmente. L’ha poi colpita con un bloccasterzo rompendole il naso e provocandole ecchimosi periorbitarie e contusioni al bacino. Sentendo le urla della donna un vicino di casa si è precipitato sul luogo dell’aggressione avvenuta in provincia di Roma, a Guidonia. L’uomo è riuscito a liberare la ragazza dalla sfrenata furia del suo collega.

Sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, la vittima è stata trasportata in ospedale per ricevere le necessarie cure in seguita alla violenta aggressione. I medici dopo averla visitata hanno giudicato le lesioni riportate guaribili in trenta giorni. In seguito alle indagini svolte dai carabinieri è stata accertata la colpevolezza del 31enne. Nei confronti dell’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari, è accusato di violenza sessuale e lesioni personali.