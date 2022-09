Gragnano, precipita dal quarto piano: perde la vita all’età di 13 anni

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 1 settembre 2022 a Gragnano, comune della città di Napoli. I fatti si sono svolti dopo le 11 di ieri mattina all’interno di un’abitazione situata in via Lemma 7. Un ragazzino di soli 13 anni è precipitato da una finestra dell’appartamento in cui viveva con la sua famiglia, al quarto piato.

Tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui è avvenuto il drammatico episodio ieri a Gragnano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 13enne disteso a terra, è apparso sin da subito che non c’era già più niente da fare. Sono stati però i sanitari a constatare il suo decesso dopo essersi precipitati sul luogo della tragedia.

Stando alle prime informazioni del caso il ragazzino si sarebbe sporto troppo mentre stava provando ad aggiustare l’antenna della Tv. Improvvisamente però ha perso l’equilibro e non è riuscito in nessun modo ad aggrapparsi per non cadere. Il volo che ha fatto dal quarto piano non gli ha lasciato scampo, è morto praticamente sul colpo. Per i dovuti accertamenti l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

