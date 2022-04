Azzano Mella, 25enne precipita dalla finestra: è in pericolo di vita

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 aprile 2022 ad Azzano Mella, in provincia di Brescia. Per ragioni ancora da chiarire un ragazzo di 25 anni è precipitato dalla finestra della sua abitazione, facendo un volo di circa dieci metri. Ad allarmare i soccorsi sono stati i vicini di casa della vittima dopo averlo trovato privo di sensi sul prato del condominio.

Sul luogo della terribile vicenda avvenuta ieri tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118. Giunti sul posto i sanitari hanno trasportato il 25enne in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia in condizioni gravissime. Sul posto anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso, i carabinieri indagano per chiarire con esattezza come siano andate le cose.

Quando il ragazzo è caduto dalla finestra era da solo in casa, i Carabinieri escludono quindi il coinvolgimento di terzi. Al momento non è però noto se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario da parte della vittima. Ricoverato in prognosi riservata il 25enne lotta tra la vita e la morte, a causa della caduta ha riportato traumi gravi al volto, alla testa e agli arti inferiori.

