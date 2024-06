Bologna, 34 enne picchia la compagna: gli agenti trovano serra di droga, denunciato

È successo nei giorni scorsi a Bologna, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche un uomo di 34 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, una donna di 50 anni. Probabilmente non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. Lei in preda alla paura ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato la vittima molto scossa dopo che il compagno l’aveva picchiata. Agli agenti ha ancora raccontato che il compagno aveva una serra di droga in casa, a quel punto lo hanno perquisito, tutto ciò che è stato trovato è stato sequestrato, non solo la droga ma anche strumenti necessari per lo spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata consegnata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti.

Oltre ai Carabinieri sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. La 50enne dopo essere stata medicata è stata portata all’ospedale di Bologna per i dovuti accertamenti. È stata poi dimessa con una prognosi di venti giorni per un trauma contusivo. Il 34enne invece è stato denunciato a piede libero, dovrà rispondere dei reati di lesioni personale aggravate e coltivazione di sostanze stupefacenti.

