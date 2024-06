Roma, picchia brutalmente l’anziano padre per soldi: 57enne finisce in carcere

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Roma, all’interno di un’abitazione situata nella zona di Torre Angela, dove un’anziano uomo di 91 anni è stato brutalmente picchiato dal figlio. Questa non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti ai danni del genitori, i maltrattamenti infatti andavano avanti già da tempo.

Durante l’ennesimo litigio violento scoppiato tra le mura domestiche la nipote della vittima, una ragazza di 22 anni, si è messa in mezzo tra il padre e il nonno per difendere l’anziano, dopodiché ha allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione, nella periferia est di Roma. Gli agenti dopo aver ascoltato le versioni del 91enne e della nipote hanno bloccato il 57enne.

Da anni erano costretti a subire i comportamenti violenti del 57enne. Andava fuori di sé quando l’anziano padre si rifiutava di assecondare le sue pressanti richieste di denaro. Il 91enne ha raccontato di essere stato più volte picchiato dal figlio. In alcune occasioni lo ha preso a padellate e gli ha sbattuto la testa contro un mobile, gli ha anche gettato addosso dell’acqua bollente. Il figlio della vittima è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

