Amnesia Milano, novembre 2024: tutti i dj

Che cosa distingue un club da tutti gli altri? Innanzitutto la capacità di cogliere lo zeitgeist, lo spirito del tempo, definizione coniata dai filosofi tedeschi della corrente romantico-idealistica. Da oltre 22 anni l’Amnesia Milano sa essere all’avanguardia su questi ed altri fronti, anche e soprattutto nel proporre il dj giusto al momento giusto. Sarà così una volta di più con la sua programmazione di novembre e dicembre 2024.

Novembre 2024 di Amnesia Milano inizia sabato 9 con Ben Sterling e White Off, per una serata in collaborazione con Underpass. Talento precoce come pochi altri, a soli 18 anni Ben Sterling era già dj resident al Ministry of Sound di Londra. Venerdì 15 primo dei due appuntamenti mensili con la one-night Vision al Fabrique con Boris Brejcha, Brina Knauss e Valerie Fox; da quasi vent’anni, Boris Brejcha è una figura di spicco nella scena elettronica internazionale. I suoi primi brani sono stati pubblicati nel 2006 e da allora la sua carriera è stata inarrestabile. Sabato 16 si torna all’Amnesia con Marten Lou e Jo; con le tracce “My Love For You (Yebba‘s Heartbreak)” e “Another Life”, il dj e producer tedesco Marten Lou ha saputo mettersi sin da giovanissimo al centro della scena elettronica mondiale.

Venerdì 22 di nuovo al Fabrique per Vision con Marco Carola, Franky Rizardo e Jo. Da anni Marco Carola è uno dei dj più influenti al mondo: la sua presenza in ogni serata ed in ogni festival fa la differenza, sempre e comunque. Sabato 23 all’Amnesia in console Marcel Dettmann (nella foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo) e Richey V. Pochi dj e produttori sono così rispettati e considerati così decisivi nel passato, nel presente e nel futuro della musica elettronica come Marcel Dettmann. Sabato 30 arrivano all’Amnesia Mau P e Blacksun; Mau P è un dj e producer in ascesa costante: è appena entrato nella Top 100 Djs Poll della rivista DJ Mag al numero 91.

Dicembre 2024 di Amnesia Milano parte sabato 7 con Claptone, ovvero con una delle migliori house music che sia possibile proporre. Venerdì 13 ultimo appuntamento annuale con la one-night Vision al Fabrique ed il tridente composto Joseph Capriati, Seth Troxler e Ale De Tuglie; sabato 14 all’Amnesia arrivano Anfisa Letyago e Richey V; sabato 21 in console Pan-Pot e Earthlife, mercoledì 25 Our Christmas Tradition con Ilario Alicante All Night Long; mercoledì 1° gennaio 2025 (dall’1 di notte) Neverdogs, Classmatic ed altri dj che saranno annunciati a breve.

La nuova programmazione bimestrale di Amnesia Milano ne conferma lo status di autentico hub sia italiano sia straniero per gli eventi di musica elettronica, in grado di coinvolgere il meglio del djing mondiale ed un pubblico cosmopolita, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti sonori, con la consapevolezza che il meglio debba ancora venire.

www.amnesiamilano.com