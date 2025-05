Le nuove release discografiche di Filippo Cirri

Fiorentino, oltre 30 anni di carriera e di passione per la musica di qualità, Filippo Cirri da sempre sa distinguersi per un sound di gran classe e per i set in grado di affrontare la musica elettronica nelle più svariate declinazioni, dalla classic house all’organic, passando attraverso la deep, con richiami afro e multi-etnici.

Merito di una serie di esperienze maturate suonando per Stranomondo Entertainment (Circo Nero e tantissimo altro) e declinando le sue selezioni musicali in hotel del calibro di Melia White Hotel (Londra), Four Seasons (Milano), Villa San Michele Belmond, Ville sull’Arno e Grand Hotel Baglioni a Firenze e per brand quali Bvlgari, Fendi, Gucci, Rolex, Tommy Hilfiger e Virgin Active.

Un eclettismo che Cirri palesa ad esempio con la sua residenza al Locale Firenze (inserito nella 50 World Best Bars) e al Cestello sempre a Firenze, con i suoi set per emittenti radionifiche di tutto il mondo – RMC Buddha Bar, Ibiza Live Radio, EDM Session (Miami), House Music Radio (Londra) e Mambo Radio (Ibiza) – e anche e soprattutto con le sue produzioni discografiche, come “La la love” per Smilax e “In Tulum”, quest’ultima prodotta da Cirri con il suo alias NEKO per la compilation Prophet Collection 10th Anniversary per l’etichetta discografica Cafè de Anatolia.

Filippo Cirri non fa mai scelte facili né tantomeno scontate: esplora, studia, ascolta e sperimenta di continuo: ogni sua traccia è un capitolo di una storia che si rinnova di momento in momento. Per realizzare in ogni set tutto questo servono sensibilità, coerenza ed integrità: caratteristiche che da sempre fanno parte del DNA artistico di Filippo Cirri e della sua visione musicale che porta avanti ogni volta che si mette in console. Ogni volta, sempre di più.