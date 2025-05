DANCEFLOOR: come aiutare dj e club a crescere

Grazie a Dancefloor, è iniziata una nuova fase per vivere e conoscere al meglio la vita notturna. App disponibile iOS e Android, Dancefloor è una piattaforma rivoluzionaria, ideale per trovare in ogni città i migliori dj, le migliori serate, i migliori club, sia che si voglia pianificare per tempo le proprie serate, sia che si voglia decidere all’ultimo momento.

Dancefloor rappresenta per le serate in discoteca quello che Songkick è per i concerti. La piattaforma, semplice da usare, ti tiene aggiornato con notifiche personalizzate ogni volta che i tuoi DJ preferiti suonano vicino a te. Il suo feed giornaliero mette inoltre in evidenza le tendenze, assicurandoti di non perdere un evento imperdibile, ma è molto più di un’app per i fan: è un punto di svolta per DJ e promoter.

Dancefloor aiuta anche gli artisti emergenti a mettersi in contatto direttamente con i promoter e a ottenere ingaggi in un settore sempre più competitivo. I promoter, a loro volta, possono massimizzare il successo dei loro eventi con strumenti di marketing avanzati ed azioni personalizzate, tramite notifiche e un sistema di biglietteria di nuova generazione.

Dancefloor è una piattaforma indipendente creata da persone che vivono e respirano sempre e soltanto musica dance, nata per aiutare la community della musica elettronica a crescere e a migliorarsi.

“Ho voluto creare Dancefloor soprattutto per me stesso – spiega Ben King, fondatore e CEO di Dancefloor, imprenditore tecnologico da sempre – Era fastidioso dover rimbalzare tra più app, ed era sorprendentemente difficile scoprire quando i miei DJ preferiti suonavano nella mia città. Da quando l’app è diventata disponibile, i riscontri sono stati incredibili. Con Dancefloor i fan della musica elettronica stanno scoprendo tanti nuovi artisti e tanti nuovi eventi. C’è così tanto da fare per fare crescere la nostra community e siamo soltanto agli inizi”

La piattaforma si snoda in tre gruppi chiave, ciascuno con funzionalità uniche. I fan possono scoprire nuovi DJ ed eventi attraverso un feed personalizzato, ricevere avvisi immediati quando i loro DJ preferiti annunciano spettacoli in zona e avvicinarsi agli artisti con integrazioni musicali e video tramite Spotify, YouTube, Boiler Room e Soundcloud; gli utenti possono persino collegare i loro account Soundcloud per sincronizzare gli artisti seguiti, in modo da non perdersi mai uno spettacolo.

Grazie a Dancefloor, i DJ possono avere più serate con meno intermediazioni, in quanto i promoter possono identificare gli artisti emergenti che siano ideali per la loro clientela e per i propri eventi.

Per i promoter e i proprietari di locali, Dancefloor è ideale per rafforzare la propria comunità, grazie a funzioni quali messaggi e feedback degli eventi, analisi in tempo reale per monitorare l’attività di marketing e fidelizzare la propria clientela con scontistiche e azioni mirate e personalizzate.

La missione di Dancefloor è chiarissima: far crescere la community della musica elettronica, aiutare clubber, dj, promoter e titolari di locali a compiere la scelta sempre più giusta.