La Paloma di Barcellona, estate 2025: ecco la line-up

Barcellona, Maggio 2025 – questa estate La Paloma di Barcellona è pronta per proporre una programmazione tra le migliori di sempre, con una serie di che sono dj autentiche leggende della musica elettronica e che confermano lo status di prima grandezza del club catalano.

Inaugurata come sala da ballo nel 1903, La Paloma ha festeggiato il suo 120esimo anniversario nel 2023 è ed il club europeo più longevo in quanto a continuità. La sua identità è sempre molto forte, con una spiccata attenzione per House, Disco e tutto quanto faccia groove, senza per questo rinunciare ad autentici momenti d’avanguardia.

Gilles Peterson, Kenny Dope, A Guy Called Gerald, John Morales, Ron Trent e Sadar Bahar sono tra i nomi più attesi a La Paloma, così come c’è grande attesa per indiscussi talenti quali Axel Boman, co-fondatore di Studio Barnhus, e Natasha Diggs, quest’ultima presenza sempre più fissa in quel di Ibiza.

Tra gli elementi più distintivi di questa stagione a La Paloma, le serate curate da etichette discografiche e organizzazioni di livello quali Permanent Vacation con Massimiliano Pagliara e Canela en Surco con Kaidi Tatham e Steven Julien, e con eventi quali Glove Party, Disco Marisco e Polenta, queste ultime tra le notti più amate a Barcellona.

Biglietti e programma completo disponibili su: lapaloma.com